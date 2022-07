Rücktritt erwartet Krise in Großbritannien: Regierungserklärung von Johnson jetzt live

Nach einer beispiellosen Massen-Revolte gegen seinen Führungsstil tritt der britische Premierminister Boris Johnson laut Medienberichten noch am Donnerstag als Parteichef der Konservativen zurück.

Johnson wolle aber noch bis Herbst Regierungschef bleiben, meldete der britische Sender BBC am Donnerstag. Erwartet wird, dass Johnson gegen 13.30 Uhr (MESZ) in einer Rede an die Nation seinen Rücktritt als Parteichef der britischen Konservativen ankündigen wird.







Alle Entwicklungen zur Regierungskrise in Großbritannien erfahren Sie hier in unserem Liveticker:







− afp/dpa