Aussenansicht Kroatien befindet sich am Scheideweg Am Sonntag finden in Kroatien Präsidentenwahlen statt. Die Entwicklung des Landes hat auch Einfluss auf Bayern.

Dr. Edvin Pezo, Historiker

Mail an die Redaktion Dr. Edvin Pezo ist Historiker am Leibniz-Institut für Ost- und Südosteuropaforschung Regensburg. Foto: Juliane Zitzlsperger/neverflash

Ist der Sommerurlaub erst einmal vorüber, interessieren sich hierzulande nicht mehr viele Menschen für Kroatien. So haben wohl auch nur wenige mitbekommen, dass dort am Sonntag Präsidentenwahlen anstehen. Dabei hätte die Wahl, hätte das Land im Südosten viel mehr Aufmerksamkeit verdient. Denn Deutschland, und insbesondere Bayern, ist in vielerlei Hinsicht eng mit Kroatien verwoben.

Das beginnt mit der EU-Ratspräsidentschaft, die Kroatien im Januar übernimmt und anschließend an Berlin übergibt. Beide müssen sich hier eng miteinander abstimmen. Hinzu kommen die knapp 1000 bayerischen Firmen, die Geschäftsbeziehungen zu kroatischen Partnern unterhalten.

Zuwanderung aus Kroatien hat zugenommen

Umgekehrt hat die Nettozuwanderung von kroatischen Staatsangehörigen nach Deutschland in einem für Kroatien beunruhigenden Maße zugenommen: Allein von 2015 bis 2018 zählte man mehr als 137 000 Migranten. Deutsche Handwerksbetriebe und Firmen profitieren davon. Für Kroatien mit seinen nur gut vier Millionen Einwohnern ist das dagegen ein immenser Verlust.

Dass so viele Menschen Kroatien den Rücken gekehrt haben, hat vielerlei Ursachen. Oft gehört dazu auch ein gehöriges Maß an Frustration angesichts anhaltender politischer Streitigkeiten in einer polarisierten Gesellschaft, mangelndem Vertrauen in den Staat, Klientelismus und Korruption. Perspektivlosigkeit hat sich breit gemacht, trotz durchaus positiver Wirtschaftsdaten (zum Beispiel ist das Bruttoinlandsprodukt 2018 stärker gewachsen als das in Deutschland).

Streit um die Vergangenheit

Gleichzeitig werden Zukunftsthemen noch immer zu häufig von der Last der Vergangenheit erdrückt. Das zeigte sich zuletzt im Präsidentschaftswahlkampf. Statt sich z. B. um die Klimaproblematik, die Auswanderungsfrage oder den auch in Kroatien vorhandenen Fachkräftemangel zu streiten, verloren sich die Kandidaten in Auseinandersetzungen über Fragen zur jüngsten Vergangenheit, dem Zweiten Weltkrieg und den Wunden der Jugoslawienkriege.

Das alles sind berechtigte Fragen. Sie verdrängen aber viele heute drängenden Probleme. Und so bleibt nur die Hoffnung, dass Kroatien nach den Wahlen einen Weg in die Zukunft findet. Ob das gelingt oder nicht – angesichts der engen Verbindung sollte das auch Deutschland nicht egal sein.

Die Außenansicht gibt die subjektive Meinung des Autors wieder und nicht unbedingt die der Redaktion.

