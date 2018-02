SPD Kühnert trommelt für „No Groko“-Kurs Der Juso-Vorsitzende hat in Regensburg ein Heimspiel. SPD-Fraktionschef Rinderspacher warnt dagegen: „Opposition ist Mist!“

Von Heinz Gläser

Mail an die Redaktion Erläuterten der SPD-Basis ihre gegensätzlichen Positionen im Streit um einer Neuauflage der großen Koalition: Juso-Chef Kevin Kühnert (rechts) und Markus Rinderspacher, der Fraktionsvorsitzende im Landtag Fotos: Brüssel

Regensburg.Der junge Held des Widerstands ist schlecht bei Stimme. Kevin Kühnert plagt sich derzeit mit einem grippalen Infekt herum, einen Auftritt in der ARD-Talkshow „Maischberger“ am Vortag ließ er sausen. Für die Basis in Regensburg nimmt er sich dagegen am Donnerstagabend viel Zeit. Der Bundesvorsitzende der Jungsozialisten ist die Galionsfigur all jener in der SPD, die eine erneute große Koalition mit der Union strikt ablehnen. Die Oberpfälzer Bezirkshauptstadt ist die 14. von insgesamt 25 Stationen seiner bundesweiten „No Groko“-Tour.

„Die ganze Partei ringt mit sich. Und jeder einzelne ringt mit sich selbst“, skizziert der 28-Jährige die Atmosphäre bei den Sozialdemokraten. Gleichzeitig verspürt er ein „irrsinniges Interesse“ an der SPD: „Wir sind derzeit die spannendste Partei Deutschlands, weil wir stellvertretend die großen Zukunftsfragen dieses Landes diskutieren. Alle Räume, wo ich hinkomme, sind überfüllt.“

Prominenz und Publizität

So auch in Regensburg. Gut 200 Genossinnen und Genossen sind gekommen, das SC-Sportheim an der Alfons-Auer-Straße ist voll. Kühnert nippt kurz vor dem Start der Veranstaltung an einem Kräutertee, vermutlich der Stimme wegen, und betritt dann im schwarzen Kapuzenpullover, die Jeans betont jugendlich auf halbmast, die Bühne. An die Prominenz und Publizität, die er derzeit genießt, muss er sich immer noch gewöhnen: „Das gehört ja für einen Juso-Bundesvorsitzenden eigentlich nicht zur Stellenbeschreibung.“

„Wir sind im Denken zu klein geworden, wir denken immer schon den Kompromiss mit.“



Es geht um die aktuelle Gretchenfrage der SPD: Sag, wie hältst Du’s mit der neuen Groko? Kühnerts Widersacher an diesem Abend ist Markus Rinderspacher. Doch nicht der SPD-Fraktionsvorsitzende im bayerischen Landtag, sondern der Berliner Kühnert hat in Regensburg ein Heimspiel. Die „No Groko“-Stimmung im mehrheitlich mit jungen Menschen besetzten Saal ist fast mit Händen zu greifen. Rinderspacher hat es schwer, mit seiner realpolitischen Argumentation durchzudringen.

Kühnert gelingt das mühelos: „Zum dritten Mal nacheinander gegen die gleiche Mauer zu laufen, in der Hoffnung, dass sie bricht, das bringt uns doch nur Kopfschmerzen ein“, warnt er eindringlich vor einer dritten großen Koalition unter der Führung einer Bundeskanzlerin Angela Merkel. Schon das Wahlprogramm der SPD unter dem Kandidaten Martin Schulz sei „zu mutlos und verzagt“ gewesen. Im nun ausgehandelten Koalitionsvertrag finde er auf 177 Seiten mehr als 100 Prüfaufträge, aber „die großen Fragen werden nicht beantwortet“.

„Wir sind im Denken zu klein geworden, wir denken immer schon den Kompromiss mit“, kritisiert Kühnert und fügt hinzu: „Vielleicht sind die Erwartungen der Menschen an unsere Partei größer und betreffen auch die Vermögensverteilung in diesem Land.“ Den aus seiner Sicht dringend nötigen und längst überfälligen Erneuerungsprozess traue er seiner Partei in einer weiteren Groko nicht zu. Ohne diesen Erneuerungsprozess bereits konkret zu beschreiben, sagt er: „Unser Job ist mit dem Mitgliederentscheid nicht erledigt. Er fängt dann erst an.“ Die SPD müsse beispielsweise endlich Antworten auf die „ganz klaren Gerechtigkeitsfragen in dieser Gesellschaft“ finden.

Kühnert kennt die warnenden Stimmen und die aktuellen demoskopischen Befunde. Die SPD könnte bei einer Absage an die Groko im laufenden Mitgliederentscheid und bei den dann notwendigen Neuwahlen weiter an Zustimmung beim Wähler einbüßen und gar schlechter als die AfD abschneiden. Kühnert lässt dieses Argument nicht gelten und ruft zu Entschlossenheit auf: „Die SPD darf niemals Angst vor Bundestagswahlen haben, egal ob in drei Monaten oder in drei Jahren!“

Schwerer Stand

Rinderspacher hat gegen diese Positionen zumindest an diesem Abend einen schweren Stand. Auch, weil er sehr differenziert argumentiert. Er lässt einerseits in Details viel Sympathie für Kühnerts Ablehnung einer erneuten Groko erkennen und fordert im selben Atemzug Realitätssinn ein. „Viele können das Gesicht von Angela Merkel nicht mehr sehen, ich auch nicht. Die Sehnsüchte, die Kevin formuliert hat, die brennen natürlich auch in mir“, sagt der SPD-Fraktionsvorsitzende im Landtag: „Aber Politik ist auch Folgenabschätzung, und die kommt mir hier zu kurz.“

Rinderspacher zitiert den berühmten Satz des früheren SPD-Vorsitzenden Franz Müntefering: „Opposition ist Mist“. Wer würde diesen Satz in der bayerischen SPD nicht unterschreiben? Auch aus dieser schmerzhaften Erfahrung heraus bezweifle er, „dass mit Opposition grundsätzlich Erholungseffekte verbunden“ seien.

„Die Bürger haben uns gewählt, damit wir Verantwortung übernehmen“, sagt Rinderspacher, und er stellt den anwesenden Genossinnen und Genossen mit Blick auf eine mögliche Ablehnung des Koalitionsvertrages im SPD-Mitgliederentscheid Fragen wie diese: „Wie werden diejenigen reagieren, die von unserer Politik in diesem Koalitionsvertrag profitieren würden?“ Alleinerziehende, Auszubildende, Rentner, all diese Gruppen würde die SPD mit einem Nein vor den Kopf stoßen, „wenn wir die 48 Milliarden Euro Haushaltsüberschuss einfach den anderen zur Umverteilung überlassen.“ Rinderspacher fügt hinzu: „Ich bitte darum, es nicht geringzuschätzen, was wir für die kleinen Leute in diesem Koalitionsvertrag herausholen konnten.“

Emotional unterfüttert

Gemessen am Applaus und an den Redebeiträgen in der mehr als zweistündigen Diskussion streichelt Kühnert mit seiner emotional unterfütterten Position die Seele der Partei deutlich mehr als Rinderspacher mit seinen Appellen an die kollektive Vernunft. Doch Rinderspacher sagt: „Ich erlebe in den Diskussionen oft auch einen ganz anderen Verlauf.“

Kühnert gibt Autogramme, dann muss er weiter, anderswo Überzeugungsarbeit leisten. Der SPD-Jungstar steckt sich im Hinausgehen schnell eine Zigarette an. Seiner Gesundheit gewiss nicht förderlich, aber die Genesung muss halt noch ein bisschen warten. Bis Anfang März das Ergebnis des SPD-Mitgliederentscheids vorliegt, heißt es für ihn: kämpfen.