Aussenansicht Kultur als Ausrede Kulturlandschaft und Wildtiere schließen sich nicht aus, sondern ergänzen sich hervorragend.

von Rüdiger Schmiedel

Der Bär ist wieder da! In den frühen Morgenstunden wurde ein Braunbär im Süden Bayerns gesichtet.“

Eine solche Schlagzeile mag an das Drama um Bär BRUNO 2006 erinnern, ist aber jederzeit denkbar. Eigentlich ist es sogar verwunderlich, dass nicht bereits ein Exemplar die Grenze von Italien oder der Schweiz überschritten hat. Vor kurzem wurde eine Bärin mit Nachkommen ca. 400 Kilometer südlich von Garmisch-Patenkirchen gesichtet. Nach Wolf und Luchs ist der Bär der letzte Vertreter der großen drei Beutegreifer, dessen Rückkehr zu erwarten ist. Auch er wird die Meinungen spalten. Und während Phrasen zusammengetragen werden, wird sich wiederholen, was vor 12 Jahren der Fall war: man ist auch inzwischen nicht viel besser vorbereitet. Die Aussage, Raubtiere wie Wolf oder Bär würden nicht in die Kulturlandschaft Deutschlands passen, scheint wie ein Allzweckargument zu funktionieren. Doch während des Geredes wird versäumt, sich auf die wirkliche Situation einzustellen. Raubtiere interessieren sich nicht für Meinungen, wirtschaftliche Interessen, politische Grenzen oder konservative Bequemlichkeiten. Der Bär wird kommen. Das ist eine einfache Rechnung angesichts der stetig wachsenden Bärenpopulationen unserer Nachbarstaaten. Beutegreifer gehören genauso wie Beutetiere in ein gesundes Ökosystem. Es geht nicht darum, welche Interessenpartei welche Ziele verfolgt, sondern sich mit der Situation auseinanderzusetzen. Denn Wolf, Luchs und Bär sind nicht nur heimisch und wild, sondern vor allem real! Es gilt, einen Weg für ein konfliktarmes Zusammenleben zu finden. Seit längerem ist es ein Anliegen der Stiftung für Bären, das internationale Netzwerk zu festigen und auszubauen. Daher richtet die Stiftung beispielsweise im Herbst eine Konferenz mit eben genau diesem Schwerpunkt aus: effektives Wildtiermanagement. Ein Team der Stiftung unternahm eine Kooperationstour nach Osteuropa, in Länder, in denen die Menschen schon immer mit Wolf und Bär zusammenlebten. Viele Gegenden ähnelten in ihrer Infrastruktur sehr der unseren. Und spätestens, wenn man einen Schäfer sieht, der bereits seit Jahrzehnten unbeschadet mit seiner Herde durch Bären- und Wolfsgebiete zieht, steht unser Fazit fest: Kulturlandschaft und Wildtiere schließen sich nicht aus, sondern ergänzen sich hervorragend.

Der Autor ist Geschäftsführer der Stiftung für Bären.

Der Autor ist Geschäftsführer der Stiftung für Bären. Die Außenansicht gibt die subjektive Meinung des Autors wieder und nicht unbedingt die der Redaktion.