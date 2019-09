Infrastruktur Länderbahn: Zugausfälle bis Jahresende Verkehrsminister Reichhart macht Druck und kündigt strikte Vorgaben bei künftigen Ausschreibungen von Bahnstrecken an.

Von Christine Schröpf

Mail an die Redaktion Der Engpass bei den Lokführern hält weiter an. Zugpassagiere der Länderbahn in der Oberpfalz brauchen weiter viel Geduld. Foto: Arne Dedert/dpa

Bad Staffelstein.Die Oberpfälzer Kunden der Länderbahn werden über den 31. Oktober hinaus Geduld aufbringen müssen: Das Unternehmen rechnet damit, dass es wegen fehlender Lokführer und Zugbegleiter auf jeden Fall bis zum Jahresende in den Randzeiten am Morgen und am Abend zu Zugausfällen kommen wird. „Vielleicht nicht in der vollen Form. Aber wir rechnen nicht mit einer deutlichen Entspannung“, sagte Länderbahn-Pressesprecher Jörg Puchmüller am Dienstag. Die Ausbildungsoffensive, die die Länderbahn zum Beheben der Probleme gestartet habe, greife nur verzögert. „Ein Lokführer-Lehrgang wird bis zum Jahresende fertig. Das wird aber nicht ausreichen, die Lücken, die wir haben zu füllen.“ Man arbeite aber mit Hochdruck daran, dass der Fahrplan ab Januar möglichst regulär erfüllt wird. „Es sind über 70 Leute in der Fortbildung.“ Viele davon würden im ersten Halbjahr 2020 einsatzbereit sein.

