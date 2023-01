Nach Entlassungsgesuch Lambrechts Mängelliste: Diese Fehler führten zum Rücktritt der Verteidigungsministerin

Merken

Mail an die Redaktion Augen zu und durch -diesen Eindruck vermittelte die scheidenden Bundesverteidigungsministerin manchmal. Foto: dpa

Mit unglücklichen Auftritten hat Verteidigungsministerin Lambrecht für teils hämische Schlagzeilen gesorgt. Während ihrer Zeit an der Spitze des Wehrressorts ist sie in so einige Fettnäpfchen getreten. Nun hat sie beim Bundeskanzler um ihre Entlassung gebeten.

Seit ihrem Amtsantritt als Verteidigungsministerin im Dezember 2021 stand Christine Lambrecht (SPD) unter besonderer Beobachtung. Worte und Taten wurden auf die Goldwaage gelegt. Dabei hat die SPD-Politikerin nicht immer eine gute Figur gemacht:







Lambrechts Fehler

Die Dienstgrade: Ob sie sich das alles sofort merken müsse, will Lambrecht gleich zu Amtsantritt gefragt haben. Gemeint sind damit die Dienstgrade der Soldatinnen und Soldaten. Als zivile Ressortführung müsse sie nicht jeden sofort mit Dienstgrad ansprechen, sagt sie.

Die Pumps: Lambrecht ist bekannt dafür, dass sie gern Stöckelschuhe trägt. In manchen Situationen wird das als unangebracht angesehen - unter anderem im April 2022, als in Mali stationierte deutsche Truppen im Wüstensand besucht.

5000 Helme: Als Russland im Januar 2022 Truppen an der ukrainischen Grenze aufmarschieren lässt, verkündet sie im Verteidigungsausschuss des Bundestages, dass Deutschland 5000 militärische Schutzhelme an das bedrohte Land liefere. Die sei ein „ganz deutliches Signal: Wir stehen an Eurer Seite“, sagt Lambrecht. Bei den Ukrainern kommt das nicht gut an. Der damalige Botschafter in Berlin, Andrij Melnyk, spricht von einer „reinen Symbolgeste“. Die Ukraine fordert Waffenlieferungen im großen Stil aus Deutschland.

Sylt-Urlaub: Mitte April 2022 nimmt Lambrecht auf den Flug mit einem Regierungshubschrauber zu einem Truppenbesuch in Norddeutschland ihren volljährigen Sohn mit. Am nächsten Tag geht es mit dem Auto zum Urlaub nach Sylt. Lambrecht schießt ein Foto ihres Sohnes im Helikopter, das dieser bei Instagram postet. Nach Ministeriumsangaben hatte sie den Mitflug ordnungsgemäß beantragt und die Kosten voll übernommen.

Hessen-Wahl: Ärger handelt sich Lambrecht ein, weil sie in einem Interview Mitte Mai 2022 SPD-interne Überlegungen über die Zukunft von Bundesinnenministerin Nancy Faeser ausplaudert. „Ich setze darauf, dass Nancy Faeser nicht nur Spitzenkandidatin wird, sondern auch die erste Ministerpräsidentin in Hessen“, sagt sie. Spekuliert wird, ob Lambrecht selbst lieber Bundesinnenministerin sein wolle.

Silvester-Video: Erhebliche Kritik erntet sie mit ihrer auf Instagram geposteten Bilanz des Kriegsjahres 2022. Unter dem Heulen von Raketen und explodierenden Böllern in der Berliner Silvesternacht sagt sie: „Mitten in Europa tobt ein Krieg. Und damit verbunden waren für mich ganz viele besondere Eindrücke, die ich gewinnen konnte. Viele, viele Begegnungen mit interessanten, mit tollen Menschen.“ Die Botschaft wird zu einem Kommunikationsdesaster. Zu ihrem letzten.

Lambrecht bittet bei Scholz um Entlassung

Denn am Montagmorgen hatte die Verteidigungsministerin bei Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) um ihre Entlassung gebeten. In der Pressemitteilung zu ihrem Rücktritt hat te sie die Rolle der Medien kritisiert. Sie erklärte am Montag in Berlin: „Die monatelange mediale Fokussierung auf meine Person lässt eine sachliche Berichterstattung und Diskussion über die Soldatinnen und Soldaten, die Bundeswehr und sicherheitspolitische Weichenstellungen im Interesse der Bürgerinnen und Bürger Deutschlands kaum zu.“ Deshalb habe sie sich entschieden, ihr Amt zur Verfügung zu stellen.

Scholz habe die Bitte Lambrechts um ihre Entlassung angenommen, sagte Vizeregierungssprecherin Christiane Hoffmann am Montag in Berlin. Nach AFP-Informationen aus Regierungskreisen soll am Montag noch keine Entscheidung über die Neubesetzung des Amtes fallen. Gerechnet wird damit bis Mitte der Woche.

− dpa/afp