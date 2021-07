Katastrophe Laschet bei Sat.1-Spendengala Zehn Tage nach der Flutkatastrophe ist am Samstag (20.15 Uhr) eine Spendengala mit Prominenten bei Sat.1 geplant.

Mail an die Redaktion Armin Laschet (CDU) machte sich vor Ort ein Bild der Schäden. Foto: Oliver Berg/dpa

Köln.Gemeinsam mit dem Bündnis deutscher Hilfsorganisationen „Aktion Deutschland Hilft“ sammelt der Privatsender in der Show „Deutschland hilft - Die Sat.1-Spendengala“ Geld für die Opfer. Moderator Daniel Boschmann führt durch die Sendung und spricht sowohl mit Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident und Unionskanzlerkandidat Armin Laschet als auch mit Hochwasser-Betroffenen. Am Telefon als Sammler sitzen TV-Promis wie Hella von Sinnen, Verona Pooth, Annemarie und Wayne Carpendale, Jana und Thore Schölermann, Hardy Krüger Jr., Matthias Opdenhövel, Mickie Krause und Kida Khodr Ramadan. Musik kommt von Sängern wie Nico Santos und Adel Tawil. Das ZDF hatte am Dienstag bei einem Themenabend zu Spenden aufgerufen, RTL am Mittwoch einen „Tag der Hilfe“ ausgerufen und die ARD am Freitag einen Benefiztag samt Show. (dpa)