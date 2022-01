Meinung Lauterbauch und Scholz fallen aus Die beiden Politiker verzichten auf Anträge zur Impfpflicht. Keine so kluge Idee, findet unsere Autorin. Ein Kommentar.

Von Kristina Dunz, Berlin-Korrespondentin des Redaktionsnetzwerks Deutschland

Mail an die Redaktion Bundeskanzler Olaf Scholz (r, SPD) im Gespräch mit Karl Lauterbach (SPD), Bundesminister für Gesundheit. Foto: Kay Nietfeld/picture alliance/dpa

Berlin.Der Bundeskanzler setzt bei der Einführung einer Impfpflicht gegen das Coronavirus auf eine „weise“ und „zügige“ Entscheidung der Bundestagsabgeordneten. Und auch sein Bundesgesundheitsminister möchte nun doch nicht selbst einen Antrag schreiben. Dem Bundestag einen eigenen Entwurf vorzulegen wäre „keine so kluge Idee“, begründet Karl Lauterbach seine plötzliche politische Zurückhaltung. Damit fallen die beiden in Zeiten einer Pandemie wichtigsten Politiker als mutig vorangehende Führungskräfte aus. Es ist erst recht keine so kluge Idee, sich als Bundesregierung hinter dem Parlament zu verstecken und abzuwarten, welche Vorschläge von dort so kommen und sich dann den schönsten Entwurf herauszusuchen. Und den Eindruck zu vermitteln, aus Angst vor dem eigenen Scheitern die Verantwortung beim Bundestag abzuladen.

