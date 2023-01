Kampfpanzer Leopard-Lieferung: Polen beantragt Genehmigung Deutschlands Polen will der Ukraine Leopard-2-Panzer liefern und stellt dafür nun einen offiziellen Antrag an die Adresse der Bundesregierung. Der Druck auf Kanzler Scholz wird größer.

dpa

Mail an die Redaktion „Es gehe um die Sicherheit ganz Europas“: Der polnische Verteidigungsminister Mariusz Blaszczak. Foto: Jakub Kaczmarczyk/Jakub Kaczmarczyk/PAP/dpa

Warschau.Polen hat die Bundesregierung um eine Genehmigung für die Lieferung der in Deutschland hergestellten Leopard-Kampfpanzer an die Ukraine gebeten.

„Ich appelliere auch an die deutsche Seite, sich der Koalition der Länder anzuschließen, die die Ukraine mit Leopard-2-Panzern unterstützen“, schrieb Verteidigungsminister Mariusz Blaszczak auf Twitter. Es gehe um die Sicherheit ganz Europas. Nach dpa-Informationen lag der polnische Antrag der Bundesregierung bereits vor.

Niemcy otrzymali już nasz wniosek o wyrażenie zgody na przekazanie czołgów Leopard 2 na Ukrainę. Apeluję także do strony niemieckiej o przyłączenie się do koalicji państw wspierających Ukrainę czołgami Leopard 2. To nasza wspólna sprawa, bo chodzi o bezpieczeństwo całej Europy! pic.twitter.com/9oMQihI83Z — Mariusz Błaszczak (@mblaszczak) January 24, 2023

Polen macht in der Angelegenheit Druck auf die Verbündeten. Bereits in der vorvergangenen Woche hatte Präsident Andrzej Duda gesagt, Warschau habe entschieden, der Ukraine 14 Leopard-Kampfpanzer zu überlassen. Regierungschef Mateusz Morawiecki kündigte am Montag an, Warschau werde dafür die Bundesregierung um Genehmigung bitten. Um in Deutschland hergestellten Panzer an andere Länder zu liefern, ist die Genehmigung Berlins erforderlich.