Aktion Lesertelefon zur Organspende Ein Expertenteam der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung beantwortet MZ-Lesern Fragen rund um die Organspende.

Mail an die Redaktion Die Bereitschaft zur Organspende ist in Deutschland sehr hoch. Wichtig ist es, dies auch schriftlich zu hinterlegen. Dies kann man beispielsweise in einem Organspenderausweis tun. Foto: BzgA

Regensburg.Etwa 9200 Patienten haben Ende 2020 in Deutschland auf ein Spenderorgan gewartet. Für jeden von ihnen ist ein neues Organ (über)lebenswichtig. Zwar konnten auch in der Pandemie die Transplantationen stabil gehalten werden, doch die Zahl der Spenderorgane ist weiterhin zu gering. Und das, obwohl die Mehrheit der Bundesbürger ihre Bereitschaft zur Organspende immer wieder bekundet. Immerhin besitzt laut aktuellen Umfragen knapp ein Drittel der Deutschen eine Patientenverfügung. Die Hälfte von ihnen hat sich darin auch zur Organ- und Gewebespende geäußert. Nur so wissen Angehörige und Ärzte, was im Fall des Falles zu tun ist. Die MZ Leser bekommen nun die Gelegenheit während einer Telefonaktion mit den Experten vom Info-Telefon Organspende der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BzgA) all Ihre Fragen zu besprechen.

Wo kann man seinen Willen dokumentieren? Sollte man den Organspenderausweis immer bei sich tragen? Welche Krankheiten schließen eine Spende aus? Spielt das Alter eine Rolle? Wie wird zweifelsfrei der Hirntod festgestellt? Wie wird sichergestellt, dass die Organentnahme korrekt verläuft und den richtigen Empfänger erreicht? Auf all diese Fragen geben die Experten der BzgA Antworten. Die Telefone sind am 31. Mai 2021, von 14 bis 16 Uhr, für die MZ-Leser geschaltet. Rufen Sie an unter 0800-9040400 zum Nulltarif.