Politik Liberale fordern ein „Update“ für Bayern Beim Parteitag greift die FDP die CSU an. Parteichef Lindner sorgt mit Äußerungen zu illegalen Flüchtlingen für Aufregung.

Von Reinhard Zweigler

Mail an die Redaktion FDP-Vorsitzender Christian Lindner griff in seiner Rede beim Parteitag die CSU an. Foto: Wolfgang Kumm/dpa

Berlin.Vor viereinhalb Jahren erlebte die historische Halle des einstigen Paketbahnhofs in Berlin-Kreuzberg die FDP am Boden. Gerade war sie aus dem Bundestag geflogen und der damalige Sonderparteitag war ein Scherbengericht. Das Schicksal der Liberalen sei besiegelt, meinten damals viele, selbst in der FDP. Der damals neugewählte Parteichef Christian Lindner versprach einen Neuanfang und den Wiedereinzug ins Parlament.

Am Wochenende stellte er in einer selbstbewussten 87-minütigen Rede die Partei auf Zukunftsthemen ein. „Innovation Nation“ lautete das englische Motto des Kongresses der 662 Delegierten. Mit solch flotten Slogans hat die Partei Erfahrung. Sie war mit „German Mut“ gegen „German Angst“ in den Bundestagswahlkampf 2017 gezogen und hatte zweistellig abgeschnitten.

Die FDP setzt sich nun für mehr Tempo bei der Digitalisierung, mehr Unterstützung für Start-up-Unternehmen – dafür soll privates Kapital aktiviert werden – sowie Steuererleichterungen und die völlige Abschaffung des Solidaritätszuschlages ein. Sollte der Soli noch im Jahr 2020 erhoben werden, werde die FDP in Karlsruhe dagegen klagen, so der Parteichef. Finanzminister Olaf Scholz nehme in vier Jahren 1400 Milliarden Euro an Steuern ein, wolle aber nur geringe Entlastungen zulassen. „Das ist Kleptomanie“, wetterte Lindner.

Lindner-Äußerung löst Rassismus-Debatte aus

Größeren Raum in seiner Rede widmete der 39-jährige Parteichef der Attacke auf die Union, auf Kanzlerin Angela Merkel – deren „Leadership“, also Führung in den internationalen Krisen, sei nötig. So richtig in Fahrt kam Lindner bei seinen Angriffen auf die CSU. Den Rechtsstaat habe die Religion seiner Bürger nicht zu interessieren. Er müsse sich darum kümmern, ob sich die Bürger rechtstreu verhielten, erklärte Lindner zu der von Horst Seehofer befeuerten Debatte, dass der Islam nicht zu Deutschland gehöre. Lindner verlangte eine „fordernde, liberale, rechtsstaatliche Einwanderungspolitik“.

Integration sei zuerst eine Erwartung an die Menschen, die nach Deutschland kämen. Die Einwanderungspolitik müsse sich zudem an der „praktischen Alltagsvernunft“ messen lassen. Mit der folgenden Äußerung zur Wahrnehmung von Migranten löste Lindner dann allerdings einigen Wirbel aus. „Man kann beim Bäcker in der Schlange nicht unterscheiden, wenn einer mit gebrochenem Deutsch ein Brötchen bestellt, ob das der hoch qualifizierte Entwickler künstlicher Intelligenz aus Indien ist oder eigentlich ein sich bei uns illegal aufhaltender, höchstens geduldeter Ausländer“.

Damit die Gesellschaft befriedet sei, müssten sich alle sicher sein, „dass jeder, der sich bei uns aufhält, sich auch legal bei uns aufhält“. Den von der Bundesregierung angekündigten Familiennachzug für Kriegsflüchtlinge, subsidiär Geschützte, lehnte Lindner ab. Es sei zudem niemandem zu erklären, dass sogar sogenannte Gefährder ihre Familien nachkommen lassen könnten. Der Familiennachzug sollte nur Flüchtlingen mit dauerhafter Bleibeperspektive erlaubt werden.

Erbost über Lindners Äußerungen trat FDP-Mann Chris Pyak aus der Partei aus. Per Twitter kritisierte er den Parteichef: „Christian Lindner hat in seiner Rede allen Nazis einen Vorwand geliefert, dunkelhäutige Menschen zu drangsalieren.“ Lindner hielt gestern mit einer eigenen Videobotschaft dagegen: „Wer in meinen Äußerungen Rassismus lesen will oder Rechtspopulismus, der ist doch etwas hysterisch unterwegs. Ich glaube, solche Debatten muss man nüchterner und vernünftiger führen.“

FDP sagt Nein zum neuen Polizeigesetz

Bereits vor Lindners Grundsatzrede hatte Bayerns FDP-Spitzenkandidat Martin Hagen mit der „selbstherrlichen und rückwärtsgewandten CSU-Alleinregierung“ abgerechnet, der man Bayern nicht „überlassen“ dürfe. Während Ministerpräsident Markus Söder Kreuze aufhänge, streite die FDP für eine bessere frühkindliche Erziehung, weniger Unterrichtsausfall, für mehr Lehrer, WLAN und Tablets in den Schulen.

Die Bayern-FDP sage Ja zur Polizei, aber Nein zum umstrittenen Polizeiaufgabengesetz. „Bayern braucht ein Update“, verlangte Hagen. Und FDP-Chef Lindner rief aus: „Wer die absolute Mehrheit in den Händen von Markus Söder fürchtet, der muss die FDP ins Maximilianeum wählen.“

Mit überwältigender Mehrheit wurde der innerparteiliche Streit um die Russland-Sanktionen entschieden. Die Strafmaßnahmen wegen der Annektion der Krim sollen beibehalten und zugleich der Dialog mit Moskau verstärkt werden, forderte der Parteitagsbeschluss und folgte damit dem Kurs Lindners. Parteivize Wolfgang Kubicki hatte zuvor eine Lockerung der Sanktionen ins Spiel gebracht und war dafür als „Torpedo“ Moskaus beschimpft worden. Von einem „Machtkampf“ mit Lindner könne keine Rede sein, meinte Kubicki jedoch.