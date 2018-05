Interview Lindner: Die FDP täte Bayern gut Der FDP-Vorsitzende im Gespräch über seine Partei, die Union und warum Schimanski ein gutes Beispiel für Integration ist.

Von Christian Kucznierz

Christian Lindner im Gespräch mit der Mittelbayerischen

Regensburg.Herr Lindner, als Sie das letzte Mal mit uns sprachen, haben Sie nach dem Gespräch eine kleine Grafik gemalt. Sie zeigte die FDP in ihrem damaligen Zustand in einem Parteienspektrum im Bereich „konservativ, freiheitlich“. Ihr Ziel, so sagten Sie damals, 2015 war das, sei es, die Partei in den Bereich „progressiv, freiheitlich“ zu holen, durch ein Programm und einen gewisser Stil. Haben Sie das Ziel erreicht?

Auf der Grafik sah man die Positionierung der FDP, die 2013 abgewählt worden war. Wir haben das Ziel, das ich damals beschrieben habe, erreicht. Die FDP ist im Deutschen Bundestag jetzt Anwalt der ungeduldigen Mitte des Landes. Damit meine ich die Menschen, die sich wünschen, dass wir nicht länger Zeit verlieren bei der Modernisierung der Bildung, bei der Digitalisierung und die zugleich den Wunsch verspüren, ihr Leben in die eigenen Hände zu nehmen. Es sind Menschen, die vom Staat gutes Recht erwarten, aber keine lästige, ärgerliche Bürokratie, die etwas von der Zukunft erwarten und erhoffen und nichts befürchten. Und es sind Menschen, die an der Offenheit unseres Landes festhalten wollen und die in Vielfalt keine Gefahr, sondern auch eine Chance sehen.

Sie sagten damals auf meine Frage, wo die FDP denn fehle: „Wo nicht?“ Würden Sie das heute noch so sagen?

(Lindner lacht) Jetzt sind wir ja da. Aber im Parlament setzen wir Impulse, die andere in dieser Weise nicht setzen.

Geben Sie uns doch ein Beispiel.

Wir stehen für eine liberale, aber auch fordernde Integrations- und Einwanderungspolitik, ohne dass wir darüber völkisch denken oder den Parolen gewisser Alternativen nachlaufen. Das war ja auch das Signal der Bundestagswahl 2017: Die Menschen wollen, dass der Staat wieder die Ordnung übernimmt. Andererseits wollen wir, dass qualifizierte Menschen leichter nach Deutschland kommen können. Wir müssen unsere Verfahren so ordnen, dass wir wirklich Bedürftigen helfen. Gleichzeitig darf das Asylrecht kein allgemeiner Einwanderungsparagraf sein.

Dann müsste Ihnen ja die Politik des neuen Innenministers Horst Seehofer gefallen …

Ehrlich gesagt: Nein. Der FDP-Integrationsminister von Nordrhein-Westfalen kann bei der Abschiebung bessere Zahlen vorwiesen als der CSU-Innenminister in Bayern. Und Herr Seehofer bleibt bislang noch den Entwurf eines echten Einwanderungsgesetzes schuldig. Er verändert an der Organisation ein bisschen etwas, aber ich vermisse bei ihm das klare Bekenntnis zu einem weltoffenen Deutschland, das danach fragt, wo Menschen hin wollen, und nicht, an welchen Gott sie glauben. Er führt Islam-Debatten, die nichts bringen. Ich vermisse die offensive Schaffung von leichten Möglichkeiten, zu uns zu kommen, etwa nach Vorbild des kanadischen Punktesystems bei der Einwanderung. Auf der anderen Seite halten wir es für erforderlich, dass wir ein neues Recht für den humanitären Schutz erhalten. Flüchtlinge sollten nicht das Asylverfahren durchlaufen müssen, das langwierig und teuer ist, und gegen das geklagt werden kann. Sie sollten nach einer Sicherheits- und Identitätsfeststellung einen vorübergehenden Schutzstatus bekommen. Das schließt Sprachförderung und sofortige Arbeitserlaubnis ein. Der Aufenthalt aber muss hart begrenzt sein auf die Zeit, in der die alte Heimat nicht sicher ist. Dann muss die Rückreise dorthin die Regel sein. Ausnahmen kann es für gut integrierte Flüchtlinge geben, die in Lohn und Brot sind.

Warum sollten die Bayern denn die FDP im Herbst wählen, wo sie nun eine Legislaturperiode ganz gut ohne sie ausgekommen sind?

Erster Grund: Wer will, dass Bayern ein Land der Liberalität bleibt, der muss FDP wählen. Bei uns gibt es wirtschaftliche Vernunft, aber ohne neue Kreuze an der Wand. Der Staat muss weltanschaulich neutral bleiben, und er muss auch für Atheisten und Muslime gutes Recht bieten. Zweiter Grund: Die CSU warnt vor der Wahl der FDP, weil sie die absolute Mehrheit halten will. Das kann die CSU tun. Doch eine Wahl der FDP wäre ein Signal von all denen an Markus Söder, die ihm nicht absolute Macht geben wollen, dass ihm Kontrolle und Mäßigung guttun. Die Regierungserklärung von Herrn Söder hat doch gezeigt, dass Geld in Tausende Programme und Progrämmchen gesteckt wird. Es wird ein Füllhorn ausgeschüttet über dem Land, anstatt mit dem Geld vernünftig umzugehen. Besser wäre es, Steuergelder gezielt auszugeben und auch die Möglichkeit zu nutzen, die Bürger und Bürgerinnen zu entlasten.

Sie würden also ihren bayerischen Parteifreunden nicht empfehlen, mit der CSU zu koalieren?

Diese brauchen keinen Rat von mir. Sie halten es genauso wie ihre Kollegen im Bund und den Ländern: Wir sind bereit zur Übernahme von Verantwortung und wollen dem Land gerne auch eine Richtung geben.

… und dennoch sind Sie der Grund gewesen, warum Jamaika im Bund nicht zustande kam.

Es wäre nicht möglich gewesen, in eine Regierung unter Führung der Merkel-CDU einzutreten. Unter anderem deshalb, weil auch die CSU bereit war, den Grünen nahezu jeden Wunsch von den Lippen abzulesen. Das hätte vor allem im ländlichen Teil Bayerns, der stark von der Landwirtschaft geprägt ist, verheerende wirtschaftliche Folgen gehabt. Die CSU war aus Gründen des Machterhalts dazu bereit, die FDP nicht. Wir haben eine Haltung. Wir haben den Wählern ein Versprechen gegeben, wir fühlen uns der Vernunft verpflichtet und deswegen können wir eine besonders ideologische Politik, die besonders wirtschaftsfeindlich ist, nicht im Tausch für Ministerposten mittragen.

Wie der Kreuz-Beschluss, den über die Hälfte der Bayern gut finden, zeigt, kann die CSU mit dem Heimat-Thema punkten. Was für eine Heimat bietet denn die FDP den Menschen im Freistaat?

Ich weiß nicht, ob Menschen, nur weil sie dem Kreuz-Beschluss zustimmen, die CSU wählen oder nicht gleich lieber die AfD. Die CSU unterstellt mit dieser Politik, unser Land sei religiös, kulturell und ethnisch gleich. Wir sind aber vielfältig. Die Figur des Tatort-Kommissars Schimanski erinnert daran, dass es im Ruhrgebiet eine massive Einwanderung aus Polen gab. Heute würde man sagen: Schimanski, das war der klassische Ruhrpott-Kommissar. Unser Grundgesetz sieht eine weltanschauliche Neutralität vor, damit sich jeder entfalten kann. Genau das wird infrage gestellt durch den Versuch von Herrn Söder, das Kreuz zu profanisieren zu einem Symbol des Staates.

Wenn das nicht gegen die AfD hilft: Was ist dann Ihr Ansatz?

Die Themen anzugehen, die diese Partei groß gemacht haben. Einwanderung habe ich genannt. Innere Sicherheit ist ein weiteres Thema. Bürokratieabbau ebenfalls. Was nicht hilft, ist Moralisieren oder ihre Parolen zu übernehmen.

