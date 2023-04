Mediengruppe Bayern Exklusiv Linken-Fraktionschef Bartsch zieht Beteiligung an Unions-Antrag zum Warburg-U-Ausschuss in Erwägung von Thomas Vitzthum

Merken

Mail an die Redaktion Dietmar Bartsch, zieht eine Beteiligung seiner Fraktion am Unions-Antrag zum Warburg-U-Ausschuss in Erwägung. Foto: Philipp Znidar/dpa

Der Fraktionschef der Linken im Bundestag, Dietmar Bartsch, zieht eine Beteiligung seiner Fraktion am Unions-Antrag zur Einsetzung eines Untersuchungsausschusses zu den möglichen Verstrickungen von Bundeskanzler Olaf Scholz in Cum-Ex-Affäre der Warburg-Bank in Erwägung.

„Wir werden den Antrag der Union sorgfältig prüfen“, sagte Bartsch den Zeitungen der Mediengruppe Bayern. „Widersprüche und offene Fragen beim Cum-Ex-Skandal der Warburg-Bank müssen aufgeklärt werden.“ Die Union im Bundestag hat am Dienstag angekündigt, die Einsetzung eines Untersuchungsausschusses „zur Steueraffäre Scholz/Warburg“ zu verlangen.