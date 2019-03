Politik Live: Abstimmung zum Brexit-Abkommen In London soll ab 20 Uhr erneut über ein Vertragspaket zum EU-Austritt abgestimmt werden. Die Entwicklungen im Newsblog.

Antonia Küpferling

Mail an die Redaktion Nach den Last-Minute-Verhandlungen von Premierministerin May in Straßburg herrscht in London Unklarheit darüber, ob die Zugeständnisse der EU für eine Zustimmung des britischen Unterhauses ausreichen. Foto: Steve Parsons/PA Wire/dpa

London.Nach einem weiteren Entgegenkommen der EU hofft die britische Premierministerin Theresa May auf eine Zustimmung für ihr umstrittenes Brexit-Abkommen im Parlament. Die Abgeordneten im Unterhaus sollen am Dienstagabend ab 20 Uhr ein zweites Mal über das mit Brüssel ausgehandelte Vertragspaket zum EU-Austritt des Landes stimmen. Wir begleiten den spannenden Tag in London mit allem Wissenswerten im NewsBlog.