EU Live: Der Brexit-Streit im Parlament Das Unterhaus will heute über Alternativen zum mit Brüssel ausgehandelten Deal abstimmen. Die Entwicklungen im Newsblog

London.Der Brexit-Streit im britischen Parlament geht in die nächste Runde. Das Unterhaus will heute über Alternativen zum mit Brüssel ausgehandelten Deal abstimmen. Die Abgeordneten wollen auf eigene Faust eine Ersatzlösung für das Austrittsabkommen der britischen Premierminister Theresa May suchen, das sie bereits zwei Mal abgelehnt haben. Alle News und Infos aus London ab 16 Uhr im Liveblog.