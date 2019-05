Europa Live: Die Europawahl 2019 im NewsBlog Deutschland hat gewählt. Die CSU hat laut einer ersten Prognose das schlechteste Ergebnis ihrer Geschichte eingefahren.

Regensburg.Vom 23. bis 26. Mai wählen die EU-Staaten ihre jeweiligen Abgeordneten für das neue Europäische Parlament. In Deutschland sind die Wahlberechtigten aufgerufen, am Sonntag, 26. Mai, ihre Stimmen abzugeben. Wie wird das Ergebnis hierzulande ausfallen und wie schneiden die verschiedenen politischen Lager in ganz Europa ab? Zeitlich zur Europawahl finden in Bremen die Wahlen für ein neues Landesparlament und das Amt des Bürgermeisters statt. Wir berichten am Sonntag ab 12 Uhr im Newsblog.