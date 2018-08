Proteste Live: Die Lage in Chemnitz Ministerpräsident Kretschmer reist in die Stadt, Rechtspopulisten wollen demonstrieren. Wir begleiten die Entwicklungen.

Chemnitz.Sachsen kommt wegen der Vorkommnisse in Chemnitz nicht aus den Schlagzeilen. Nach dem gewaltsamen Tod eines Mannes am Rande des Chemnitzer Stadtfestes kam es zu rechtsextremen Ausschreitungen. Heute reist Ministerpräsident Kretschmer in die Stadt. Zeitgleich wollen Rechtspopulisten demonstrieren. Wir begleiten die weitere Entwicklung ab Donnerstag, 30. August ab 16 Uhr im Liveblog.