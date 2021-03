Landtagswahl 2021 Live: Landtagswahlen in zwei Ländern Bleiben Kretschmann und Dreyer im Amt? Wegen Corona wählen mehr Bürger denn je per Brief. Alle Infos hier im Newsblog.

Stuttgart.Wahltag in zwei Bundesländern: In Baden-Württemberg und in Rheinland-Pfalz sind die Bürger dazu aufgerufen, den Landtag neu zu wählen. In Baden-Württemberg steht der amtierende Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) wieder zur Wahl. In Rheinland-Pfalz tritt erneut Amtsinhaberin Malu Dreyer (SPD) an. Beide lagen

Die Wahlen sind reibungslos angelaufen. Zur Wahlbeteiligung könnten zunächst noch keine belastbaren Aussagen gemacht werden. Zu dem ruhigen Auftakt trägt auch bei, dass schon vor der Öffnung der Wahllokale viele Bürger ihre Stimme per Brief abgegeben hatten. und der Sorge vor Infektionen wird sich die Zahl der Briefwähler in Baden-Württemberg so stark erhöhen wie nie zuvor. In zahlreichen Wahlkreisen wurden bereits jetzt mehr Unterlagen für die Briefwahl beantragt als bei der gesamten Landtagswahl vor fünf Jahren. Es wird damit gerechnet, dass landesweit jeder zweite seinen Wahlschein zu Hause ausfüllt und nicht im Wahllokal. Im Jahr 2016 hatte landesweit etwa jeder fünfte Wähler (21 Prozent) bei der Landtagswahl seine Stimme auf dem Postweg abgegeben. Vor 25 Jahren war es erst etwa jeder zehnte Wähler (11 Prozent).

Nach jedem Wahlgang muss die Wahlkabine desinfiziert werden. „Die Wahl ist deutlicher aufwendiger“, so Wahlleiter in Trier-Olewig in Rheinland-Pfalz, Peter Terges.

Gleich nach Schließung der Wahllokale in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg um 18.00 Uhr folgen die ersten Prognosen (Wählerbefragungen nach der Stimmabgabe ‚Exit Polls‘). Später gibt es die ersten Hochrechnungen und basieren auf den ersten Auszählungen. Am Abend folgen dann eine Reihe solcher Hochrechnungen, die den jeweiligen Zwischenstand der Stimmenauszählung wiedergeben. Zuallerletzt gibt es dann das vorläufige amtliche Endergebnis.

Alle Infos zu den Landtagswahlen finden Sie am Sonntag, 14. März ab 12 Uhr hier in unserem Newsblog. (dpa/am)