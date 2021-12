Wahl und Vereidigung Live: Olaf Scholz ist Bundeskanzler Der bisherige Bundesfinanzminister wurde mit 395 Stimmen gewählt und auch offiziell ernannt. Wir berichten im Liveticker.

Berlin.Olaf Scholz (SPD) ist Deutschlands neuer Bundeskanzler. Er erhielt 395 von 707 abgegebenen Stimmen. Nötig zur Wahl waren 369 Stimmen. Mit seiner Wahl und Vereidigung an diesem Mittwoch endet offiziell die Ära Merkel. Nach der Wahl bekommt Scholz von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier die Ernennungsurkunde. Wir berichten im Liveticker von der Wahl und Vereidigung. Auch die Vereidigung des neuen Kabinetts steht am Mittwoch an.