Wahl und Vereidigung Live: Olaf Scholz wird Bundeskanzler Der bisherige Bundesfinanzminister wird am Mittwoch im Bundestag gewählt und vereidigt. Wir berichten ab 9 Uhr im Liveticker.

Berlin.Olaf Scholz (SPD) soll Deutschlands neuer Bundeskanzler werden. Mit seiner Wahl und Vereidigung an diesem Mittwoch endet offiziell die Ära Merkel. Der Bundestag kommt um 9 Uhr zusammen, um den nächsten Bundeskanzler in geheimer Abstimmung zu wählen. Für eine Mehrheit werden 369 von 736 Stimmen benötigt. Nach der Wahl bekommt Scholz von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier die Ernennungsurkunde. Wir berichten im Liveticker von der Wahl und Vereidigung. Auch die Vereidigung des neuen Kabinetts steht am Mittwoch an.