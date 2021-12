Wahl und Vereidigung Live: Scholz legt Amtseid als Kanzler ab Der SPD-Politiker schwört, seine Kraft dem Wohle des deutschen Volkes zu widmen und Schaden von ihm zu wenden. Der Ticker.

Berlin.Der neue Bundeskanzler Olaf Scholz hat im Bundestag seinen Amtseid abgelegt. Der SPD-Politiker schwor unter anderem, seine Kraft dem Wohle des deutschen Volkes zu widmen, seinen Nutzen zu mehren und Schaden von ihm zu wenden. Der Bundestag hatte Scholz zuvor am Mittwoch zum neunten Kanzler der Bundesrepublik Deutschland gewählt. Wir berichten im Liveticker von der Wahl und Vereidigung. Auch die Vereidigung des neuen Kabinetts steht am Mittwoch an.