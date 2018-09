Türkei Live: Staatschef Erdogan in Berlin Recep Tayyip Erdogan ist am Freitag in der Hauptstadt angekommen. Verfolgen Sie den Besuch im NewsBlog.

Berlin.Am Freitag wird der türkische Staatschef Recep Tayyip Erdogan in Berlin erwartet. Am Samstag will Erdogan in Köln die Zentralmoschee der Türkisch-Islamischen Union der Anstalt für Religion (Ditib) eröffnen. Die Gegner mobilisieren bereits gegen den Staatsbesuchs des umstrittenen Politikers. Alle News und Infos ab 10 Uhr im Liveblog.