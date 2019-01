Großbritannien Live: Unterhaus stimmt über Brexit ab Die Abstimmung über das Abkommen stößt in Großbritannien auf starken Widerstand. Alle Entwicklungen erfahren Sie im Newsblog.

London.Die Mitglieder im britischen Unterhaus stimmen über den Brexit-Deal ab, auf den sich London und Brüssel geeinigt haben. „Deal or no Deal?“ – der Ausgang ist offen. Findet die britische Regierungschefin Theresa May keine Mehrheit, drohen Großbritannien bei einem ungeregelten EU-Austritt chaotische Verhältnisse in allen Lebensbereichen.