Krieg in der Ukraine Liveticker: ARD-„Tagesthemen“ senden am Mittwoch live aus Kiew

Seit 24. Februar herrscht in der Ukraine offiziell Krieg, nachdem Russlands Präsident Wladimir Putin seinen Truppen befohlen hatte, in das Nachbarland einzumarschieren. In unserem Liveticker behalten Sie den Überblick über alle aktuellen Entwicklungen.

Die ARD wird ihre abendliche Hauptnachrichtensendung „Tagesthemen“ am Mittwoch live aus der ukrainischen Hauptstadt Kiew senden. Das teilte der Norddeutsche Rundfunk (NDR) als verantwortlicher Sender am Montagabend in Hamburg mit. Am Mittwoch dauert der am 24. Februar begonnene russische Angriffskrieg exakt ein halbes Jahr, zugleich ist der 24. August ukrainischer Nationalfeiertag.







An diesem Tag erinnert das Land an die Unabhängigkeit und sein Ausscheiden aus der Sowjetunion 1991. „Tagesthemen“-Moderatorin Caren Miosga ging laut NDR gemeinsam mit weiteren ARD-Journalisten anlässlich des symbolträchtigen Datums auf eine Reportagereise durch die Ukraine, die Livesendung aus der Hauptstadt soll demnach den Abschluss bilden. Die Reportagen werden darüber hinaus in vielen weiteren Sendungen im ARD-Programm und im Internet gezeigt.

− dpa