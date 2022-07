Krieg in der Ukraine Liveticker: Belarussischer Machthaber warnt vor „Atomkrieg“

Seit 24. Februar herrscht in der Ukraine offiziell Krieg, nachdem Russlands Präsident Wladimir Putin seinen Truppen befohlen hatte, in das Nachbarland einzumarschieren. In unserem Liveticker behalten Sie den Überblick über alle aktuellen Entwicklungen.

Der belarussische Präsident Alexander Lukaschenko hat angesichts des Ukraine-Konflikts vor einem „Atomkrieg“ gewarnt. Lukaschenko rief den Westen, die Ukraine und Russland am Donnerstag auf, den Konflikt zu beenden, um eine drohende atomare Eskalation abzuwenden. „Wir müssen aufhören und ein Abkommen schließen, um dieses Chaos, diesen Einsatz und den Krieg in der Ukraine zu beenden“, sagte Lukaschenko in einem Exklusivinterview mit der Nachrichtenagentur AFP.







„Wir dürfen nicht weiter gehen“, fügte der belarussische Präsident hinzu. Denn es drohe der „Abgrund eines Atomkrieges“. Soweit dürfe es nicht kommen. Lukaschenko ist ein Verbündeter von Kreml-Chef Wladimir Putin, der Ende Februar den Einmarsch russischer Truppen in die Ukraine angeordnet hatte.

− afp