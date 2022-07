Krieg in der Ukraine Liveticker: Bundesregierung wirft Moskau nach Raketenbeschuss „Grausamkeit“ vor

Seit 24. Februar herrscht in der Ukraine offiziell Krieg, nachdem Russlands Präsident Wladimir Putin seinen Truppen befohlen hatte, in das Nachbarland einzumarschieren. In unserem Liveticker behalten Sie den Überblick über alle aktuellen Entwicklungen.

Nach dem russischen Raketenbeschuss der ukrainischen Stadt Winnyzja hat die Bundesregierung von Moskau den sofortigen Stopp von Angriffen auf zivile Einrichtungen gefordert. Der Beschuss von Winnyzja sei ein „Akt der Grausamkeit“, sagte Vizeregierungssprecher Wolfgang Büchner am Freitag in Berlin. „Die Stadt Winnyzja liegt weitab jeglicher Frontlinien. Der russische Angriff traf die ukrainische Zivilbevölkerung und zeigt einmal mehr, dass Russland in diesem Krieg massiv gegen die Regeln des Völkerrechts verstößt.“







Bei dem Angriff waren nach ukrainischen Angaben am Donnerstag mehrere zivile Einrichtungen der zentralukrainischen Großstadt getroffen worden. Mindestens 23 Menschen seien getötet und mehr als hundert weitere verletzt worden.

Die Bundesregierung sei „entsetzt“ über den Angriff auf Winnyzja und verurteile ihn „auf das Schärfste“, sagte Büchner. „Wir fordern Russland auf, jegliche Angriffe gegen zivile Ziele zu unterlassen.“

Russland wies dagegen die Vorwürfe eines Angriffs auf Zivilisten zurück. Es sei ein Treffen von hochrangigen ukrainischen Armee-Kommandeuren „mit Vertretern ausländischer Waffenlieferanten“ angegriffen worden, erklärte das russische Verteidigungsministerium am Freitag. „Dabei wurden die Teilnehmer des Treffens eliminiert.“

Alle Entwicklungen zum Krieg in der Ukraine lesen Sie in unserem Liveblog:







− afp