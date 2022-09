Krieg in der Ukraine Liveticker: China ruft Russland und Ukraine zu Eingrenzung des Krieges auf

China hat Russland und die Ukraine zu einer Eingrenzung des Krieges aufgerufen. „Wir rufen alle betroffenen Parteien auf, ein Übergreifen der Krise zu verhindern und die legitimen Rechte und Interessen der Entwicklungsländer zu schützen“, sagte der chinesische Außenminister Wang Yi bei der UN-Generaldebatte in New York am Samstag. Wang rief die beiden Länder zu diplomatischen Bemühungen auf. Notwendig seien „faire und pragmatische“ Friedensgespräche, sagte der chinesische Minister. Die „legitimen Sicherheitsbedenken aller Parteien“ müssten berücksichtigt werden.







− afp