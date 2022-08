Krieg in der Ukraine Liveticker: Drohnenangriff auf Flottenhauptquartier auf Krim abgewehrt

Seit 24. Februar herrscht in der Ukraine offiziell Krieg, nachdem Russlands Präsident Wladimir Putin seinen Truppen befohlen hatte, in das Nachbarland einzumarschieren. In unserem Liveticker behalten Sie den Überblick über alle aktuellen Entwicklungen.

Über dem Hauptquartier der russischen Schwarzmeerflotte in Sewastopol auf der Krim ist nach russischen Angaben am Samstag eine Drohne abgeschossen worden. Dabei sei niemand verletzt worden, teilte der Gouverneur der Stadt, Michail Raswoschajew, mit. Er wies die Verantwortung für den Angriff den ukrainischen Streitkräften zu. In den vergangenen Wochen hatten sich Explosionen und Angriffe auf russische Militäreinrichtungen auf der 2014 von Russland annektierten Schwarzmeer-Halbinsel gehäuft.







„Die Drohne wurde direkt über dem Flottenhauptquartier abgeschossen, sie fiel auf das Dach und fing Feuer“, schrieb Raswoschajew auf Telegram. Der Vorfall habe aber „keinen größeren Schaden angerichtet“.

