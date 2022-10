Krieg in der Ukraine Liveticker: Druschba-Betreiber schließt Sabotage an Ölpipeline vorerst aus

Nach der Entdeckung eines Lecks an der Ölpipeline Druschba in Polen, durch die Öl aus Russland nach Europa fließt, hat der Betreiber der Leitung Sabotage vorerst ausgeschlossen. „Nach den ersten Erkenntnissen und der Art und Weise, wie die Rohrleitung verformt ist, gibt es zu diesem Zeitpunkt keine Hinweise auf eine Fremdeinwirkung“, heißt es in dem Statement. Der Vorfall erinnerte an die Explosionen, die Ende September Löcher in die Ostsee-Gaspipelines Nord Stream 1 und 2 gerissen hatten.







− dpa