Krieg in der Ukraine Liveticker: Eine „schmutzige Bombe“? Kreml beharrt auf Atomvorwürfen gegen Kiew

Trotz westlichen Zurückweisungen hält Russland an der Behauptung fest, Kiew wolle Moskau mit einer „schmutzigen“ - also atomar verseuchten - Bombe diskreditieren. Kremlsprecher Dmitri Peskow sagte am Montag in Bezug auf Zweifel der USA, Großbritanniens und Frankreichs hinsichtlich der Anschuldigungen: „Ihr Misstrauen gegenüber der Information, die ihnen von russischer Seite gegeben wurde, bedeutet nicht, dass die Gefahr des Einsatzes einer „schmutzigen Bombe“ aufhört zu bestehen.“ Moskau hatte die Vorwürfe am Sonntag publik gemacht, die Ukraine wies diese zurück.







− dpa