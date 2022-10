Krieg in der Ukraine Liveticker: Erdogan droht erneut mit Blockade der Nato-Beitritte Schwedens und Finnlands

Die Türkei will den Nato-Beitritten Schwedens und Finnlands nach Angaben von Präsident Recep Tayyip Erdogan erst dann zustimmen, wenn die Länder „ihre Versprechen einhalten“. „Solange die Versprechen nicht eingelöst werden, behalten wir unsere Position bei“, sagte Erdogan am Samstag in einer Rede vor dem Parlament in Ankara. Die Türkei hatte die Nato-Beitrittsverhandlungen der beiden skandinavischen Länder anfangs blockiert. Sie wirft ihnen vor, Mitglieder der verbotenen Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) zu unterstützen.







− afp