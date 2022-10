Krieg in der Ukraine Liveticker: Erneut zahlreiche ukrainische Städte unter Raketenbeschuss

Mail an die Redaktion Dieses vom Pressedienst des russischen Verteidigungsministeriums veröffentlichte Foto zeigt ein Mehrfachraketenwerfersystem von Typ BM-21 (auch 9K51 Grad) des russischen Militärs, der Raketen an einem nicht genannten Ort abfeuert. Foto: ---/Rusian Defense Ministry Press Service/AP/dpa

Russland hat zu Beginn der neuen Woche wieder zahlreiche Städte in der Ukraine mit Raketen beschossen. In weiten Teilen des Landes gab es Luftalarm, die ukrainische Flugabwehr war aktiv, wie die dortigen Behörden mitteilten. Auch in der Hauptstadt Kiew, in Charkiw und Saporischschja waren demnach Explosionen zu hören. Die Behörden riefen die Menschen auf, sich in Schutzbunkern und anderen Räumen in Sicherheit zu bringen. Teils gab es Berichte über Stromausfälle.







− dpa