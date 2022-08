Krieg in der Ukraine Liveticker: Erstes Schiff mit ukrainischem Getreide erreicht türkische Küste

Seit 24. Februar herrscht in der Ukraine offiziell Krieg, nachdem Russlands Präsident Wladimir Putin seinen Truppen befohlen hatte, in das Nachbarland einzumarschieren. In unserem Liveticker behalten Sie den Überblick über alle aktuellen Entwicklungen.

Das erstes Schiff mit ukrainischem Getreide an Bord hat laut Informationen der Nachrichtenagentur AFP die türkische Küste erreicht. Die Welt verfolgte mit Spannung die Fahrt des Getreidefrachters aus der Ukraine seit Kriegsbeginn.







Das Schiff hatte am Montag den Hafen Odessa verlassen. Nun soll die „Razoni“ in Istanbul von Vertretern der Ukraine, Russlands, der Türkei und den Vereinten Nationen inspiziert werden. Das teilte das gemeinsame Koordinationszentrum in der Millionenstadt am Dienstag mit. Der Mais soll anschließend in einem Hafen im Libanon entladen werden.

Mit den Lieferungen aus der Ukraine sollen Millionen Tonnen Getreide wieder für den Weltmarkt verfügbar werden. Die Ukraine zählte vor dem Krieg zu den wichtigsten Getreide-Exporteuren der Welt. Für das Land geht es um Milliardeneinnahmen. Die Kriegsgegner hatten am 22. Juli unter UN-Vermittlung getrennt mit der Türkei ein Abkommen unterzeichnet, um von drei Häfen Getreideausfuhren zu ermöglichen.

Alle Entwicklungen zum Krieg in der Ukraine lesen Sie in unserem Liveblog:







− jra/afp/dpa