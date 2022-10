Krieg in der Ukraine Liveticker: Etwa 40.000 Frauen dienen in der ukrainischen Armee

In den Streitkräften der von Russland angegriffenen Ukraine dienen etwa 40.000 Frauen. Foto: Rodrigo Abd/AP/dpa

In den Streitkräften der von Russland angegriffenen Ukraine dienen etwa 40.000 Frauen. Mehr als 5000 Frauen seien an vorderster Front im Kampfeinsatz, sagte Generalleutnant Serhij Naew vom Oberkommando der Streitkräfte am Freitag im ukrainischen Fernsehen. Es gebe 8000 Frauen im Offiziersrang. Den Frauen stünden alle militärischen Verwendungen offen. Es gebe Scharfschützinnen, Kommandantinnen von Fahrzeugen, Artillerie- oder Drohneneinheiten. Nach früheren Angaben von Präsident Wolodymyr Selenskyj stellen Frauen einen Anteil von 22 Prozent der ukrainischen Streitkräfte.







− dpa