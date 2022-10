Krieg in der Ukraine Liveticker: Experten sehen desolate Truppenmoral und Waffenmangel in Putins Armee

Mail an die Redaktion Die Moral der russischen Soldaten scheint gebrochen, auch an ausreichend Waffen soll es mangeln. Foto: dpa

Desolate Truppenmoral und Waffenmangel stellen Russland im kommenden Winter in der Ukraine nach Einschätzung eines Militärexperten vor große Probleme. „Auch ohne Einwirkung der Ukrainer wird der Winter eine große Herausforderung für die Russen“, sagte Niklas Masuhr, Forscher am angesehenen Center for Security Studies der Universität ETH in Zürich, der Deutschen Presse-Agentur. „Für die Russen geht es noch darum, sich über den Winter einzugraben. Die Truppen sind in so schlechtem Zustand, dass nicht klar ist, ob sie das schaffen. Die russische Offensivfähigkeit in der Ukraine ist gebrochen, weitere Vorstöße sind eher unwahrscheinlich.“







