Krieg in der Ukraine Liveticker: Gefahr von Atomunfall in Saporischschja laut IAEA nicht gebannt

Mail an die Redaktion Mitglieder der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) begutachteten Anfang September das Kernkraftwerk Saporischschja. Foto: Uncredited/Russian Defense Ministry Press Service/AP/dpa

Die Gefahr eines Unfalls an dem von Russland eingenommenen ukrainischen Atomkraftwerk Saporischschja ist Experten zufolge nicht gebannt. „Wir sagen immer wieder, was getan werden muss, nämlich, einen Atomunfall verhindern, der immer noch eine sehr, sehr klare Möglichkeit ist“, sagte der Chef der Internationalen Atomenergiebehörde IAEA, Rafael Grossi, am Donnerstag in Kiew. Die Anlage ist wegen der Kämpfe in der Region abgeschaltet.







− dpa