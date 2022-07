Krieg in der Ukraine Liveticker: Getreide-Blockade gelöst - Vereinbarung unterzeichnet

Mail an die Redaktion Antonio Guterres (vorne links), UN-Generalsekretär, und Recep Tayyip Erdogan (rechts), Präsident der Türkei, sitzen während einer Unterzeichnungszeremonie im Dolmabahce-Palast, während sich im Hintergrund Russlands Verteidgungsminister Sergej Schoigu (links) und der türkische Verteidigungsminister Hulusi Akar die Hände reichen. Foto: Khalil Hamra/AP/dpa

Seit 24. Februar herrscht in der Ukraine offiziell Krieg, nachdem Russlands Präsident Wladimir Putin seinen Truppen befohlen hatte, in das Nachbarland einzumarschieren. In unserem Liveticker behalten Sie den Überblick über alle aktuellen Entwicklungen.

Fast fünf Monate nach dem russischen Überfall auf die Ukraine gibt es erstmals eine größere Übereinkunft zwischen den Kriegsparteien: Getreideexporte aus der Ukraine sollen wieder möglich werden. Die entsprechenden Abkommen wurden von UN-Generalsekretär António Guterres und Vertretern der Türkei, Russlands und der Ukraine am Freitag in Istanbul unterzeichnet. Aus Moskau reiste Verteidigungsminister Sergej Schoigu zur Unterschrift an, aus Kiew Infrastrukturminister Olexander Kubrakow. Für die Ukraine war es der 149. Tag der Abwehr russischer Angriffe.







„Dies ist eine Einigung für die Welt“, lobte Guterres das Abkommen. Die Verschiffung von Getreide und Lebensmittelvorräten auf die Weltmärkte werde dazu beitragen, „die globale Versorgungslücke bei Lebensmitteln zu schließen“, und die weltweiten Nahrungsmittelpreise zu stabilisieren, sagte er in Istanbul.

Alle Entwicklungen zum Krieg in der Ukraine lesen Sie in unserem Liveblog:







− dpa