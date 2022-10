Krieg in der Ukraine Liveticker: Große Teile Kiews nach Raketenbeschuss ohne Wasser

Mail an die Redaktion Rauch steigt in Kiew nach einem Beschuss der Stadt vor zwei Wochen auf. Jetzt hat ein russischer Raketentreffer dazu geführt, dass große Teile Kiews von der Wasserversorgung abgeschnitten sind. Foto: Efrem Lukatsky/AP/dpa

Durch einen russischen Raketentreffer sind in der ukrainischen Hauptstadt Kiew große Teile der Wasserversorgung ausgefallen. Bürgermeister Vitali Klitschko teilt auf Telegram mit, dass 80 Prozent der Verbrauchsstellen betroffen seien. Fachleute bemühten sich, den Schaden möglichst schnell zu beheben. Klitschko rät der Bevölkerung in Kiew, sich notfalls an öffentlichen Zapfsäulen mit Trinkwasser einzudecken. Die Stadtverwaltung veröffentlichte eine Karte dieser Brunnen.







− dpa