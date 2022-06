Krieg in der Ukraine Liveticker: Habeck wirft Putin „ökonomischen Angriff auf uns“ vor

Seit 24. Februar herrscht in der Ukraine offiziell Krieg, nachdem Russlands Präsident Wladimir Putin seinen Truppen befohlen hatte, in das Nachbarland einzumarschieren. In unserem Liveticker behalten Sie den Überblick über alle aktuellen Entwicklungen.

Wirtschaftsminister Robert Habeck hat die Drosselung der russischen Gaslieferungen durch die Ostseepipeline Nord Stream als „Angriff“ des russischen Präsidenten Wladimir Putin bezeichnet.







Der Grünen-Politiker sprach beim Tag der Industrie von einer neuen Dimension. Die Reduktion der Gaslieferungen durch Nord Stream sei ein „ökonomischer Angriff auf uns“. Putin setze Energie als Waffe ein. Putin verringere die Menge und wolle dadurch die Preise treiben.

Alle Entwicklungen zum Krieg in der Ukraine lesen Sie in unserem Liveblog:







− dpa