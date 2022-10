Krieg in der Ukraine Liveticker: In Russland verbotener Radiosender berichtet wieder - auch aus Berlin

Mail an die Redaktion Foto: picture alliance/dpa/Kremlin Pool via Zuma Press Wire | Gavriil Grigorov

Er war einer der populärsten russischen Radiosender - doch Anfang März, kurz nach dem Beginn des Angriffskriegs gegen die Ukraine, blockierten die Behörden den Zugang zu Echo Moskwy (Moskauer Echo). Später wurde der unabhängige Sender geschlossen. Als Onlineradio sendet er nun wieder - auch aus Berlin. Denn in die Bundeshauptstadt floh der Vizechefredakteur des Senders, Maxim Kurnikow.

Der 38-Jährige öffnet eine App auf seinem Handy, sofort ist ein Audiostream zu hören. „Es funktioniert wie ein Radio“, sagt er. Einfach „Echo“ heißt das neue Projekt, und Kurnikow leitet es. Die App läuft seit Montag vergangener Woche und war laut Kurnikow kurz darauf auf Platz eins in den russischen Appstores. Schon am vierten Tag versuchten die Behörden, sie zu blockieren, was ihnen dem Journalisten zufolge aber nicht gelang. Die App sei so programmiert, dass dies sehr schwer sei, sagt er.







− afp