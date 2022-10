Krieg in der Ukraine Liveticker: Indiens Verteidigungsminister ermahnt russischen Kollegen

Merken

Mail an die Redaktion Sergej Schoigu, Verteidigungsminister von Russland. Foto: ncredited/Russian Defense Ministry Press Service/AP/dpa

Indiens Verteidigungsminister Rajnath Singh hat seinen russischen Kollegen Sergej Schoigu ermahnt, dass keine Seite im Konflikt in der Ukraine eine Atombombe einsetzen dürfe. Singh betonte in einem Telefonat, dies würde gegen den Grundsatz der Menschlichkeit verstoßen. Das teilte das Verteidigungsministerium in Neu Delhi am Mittwoch mit. Wie bei Anrufen in anderen Hauptstädten habe Schoigu die Befürchtung geäußert, dass die Ukraine eine nuklear verseuchte „schmutzige Bombe“ entwickeln und einsetzen könnte.







− dpa