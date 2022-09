Krieg in der Ukraine Liveticker: Internationale Ablehnung der geplanten „Scheinreferenden“ in Ostukraine

Seit 24. Februar herrscht in der Ukraine offiziell Krieg, nachdem Russlands Präsident Wladimir Putin seinen Truppen befohlen hatte, in das Nachbarland einzumarschieren. In unserem Liveticker behalten Sie den Überblick über alle aktuellen Entwicklungen.

Die geplanten Scheinreferenden in den ostukrainischen Regionen Donezk und Luhansk über einen Beitritt zu Russland stoßen international auf Ablehnung. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) erklärte sie für völkerrechtswidrig. Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg spricht ihnen ebenfalls die Legitimität ab. Es sei „ganz, ganz klar, dass diese Scheinreferenden nicht akzeptiert werden können, dass sie nicht gedeckt sind vom Völkerrecht und von den Verständigungen, die die Weltgemeinschaft gefunden hat“, sagte er am Dienstag am Rande der UN-Generalversammlung in New York. „Wir werden dieses Gebiet niemals als etwas anderes als einen Teil der Ukraine anerkennen. Wir weisen das Vorgehen Russlands eindeutig zurück“, sagte auch der Nationale Sicherheitsberater von US-Präsident Joe Biden, Jake Sullivan, in Washington.

Alle Entwicklungen zum Krieg in der Ukraine lesen Sie in unserem Liveblog:







− dpa