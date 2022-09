Krieg in der Ukraine Liveticker: Kein Gas mehr aus der Pipeline Nord Stream 1 - War es ein Anschlag?

Innerhalb von 24 Stunden haben beide derzeit ohnehin ungenutzten deutsch-russischen Ostsee-Gaspipelines - Nord Stream 1 und 2 - Druckprobleme gemeldet. Das Kontrollzentrum habe einen Druckabfall in beiden Röhren der Nord Stream 1-Pipeline festgestellt, teilte der Betreiber am Montagabend mit. Demnach sank die Kapazität der Pipeline ungeplant auf null. Die Ursache werde untersucht. Wie der Tagesspiegel einen Insider zitiert, ist von einem Anschlag auf die Röhren am Meeresboden auszugehen.







− dpa