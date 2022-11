Krieg in der Ukraine Liveticker: Kiew wirft Moskau „Energie-Terrorismus“ und „Deportationen“ vor

Angesichts der Angriffe auf die Energie-Infrastruktur und Evakuierungen in den besetzten Gebieten hat die Ukraine Russland „Energie-Terrorismus“ und „massenhafte Zwangsumsiedlungen“ vorgeworfen. Fast 4,5 Millionen Menschen in der Ukraine waren nach den Worten von Präsident Wolodymyr Selenskyj in der Nacht zum Freitag zeitweise von der Stromversorgung abgeschnitten. Derweil begann die russische Besatzungsverwaltung nach Angaben des Außenministeriums in Kiew damit, Bürger aus der Region Cherson auf die annektierte Halbinsel Krim oder nach Russland zu bringen.







− afp