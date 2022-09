Krieg in der Ukraine Liveticker: Kreml kündigt Fortsetzung von Ukraine-Offensive an

Seit 24. Februar herrscht in der Ukraine offiziell Krieg, nachdem Russlands Präsident Wladimir Putin seinen Truppen befohlen hatte, in das Nachbarland einzumarschieren. In unserem Liveticker behalten Sie den Überblick über alle aktuellen Entwicklungen.

Die russische Militäroffensive in der Ukraine soll nach Angaben des Kreml fortgesetzt werden, nachdem die ukrainischen Truppen erhebliche Geländegewinne im Osten des Landes vermeldet haben. „Die militärische Spezialoperation dauert an und wird andauern, bis die ursprünglich gesetzten Ziele erreicht worden sind“, sagte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow am Montag vor Journalisten. Es gebe derzeit „keine Aussicht auf Verhandlungen“ zwischen Moskau und Kiew, fügte er hinzu.

Das Verteidigungsministerium in Moskau teilte unterdessen mit, die russischen Streitkräfte würden Gebiete in der Region Charkiw angreifen, die in den vergangenen Tagen von den ukrainischen Truppen zurückerobert worden waren. In den Städten Kupjansk und Isjum und Umgebung seien „Kämpfer und Ausrüstung der ukrainischen Streitkräfte gezielt“ aus der Luft, mit Raketen und Artillerie attackiert worden, erklärte der Sprecher des Verteidigungsministeriums.

− afp