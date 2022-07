Krieg in der Ukraine Liveticker: Kreml will ausländische Anteile an russischem Ölkonsortium einkassieren

Mail an die Redaktion Eine russische Ölraffinerie. Der Kreml will die Anteile an einem Öl- und Gasförderkonsortium umstrukturieren, was für ausländische Anteilseigner wie Shell Milliarden-Verluste bedeuten würde. Foto: dpa

Seit 24. Februar herrscht in der Ukraine offiziell Krieg, nachdem Russlands Präsident Wladimir Putin seinen Truppen befohlen hatte, in das Nachbarland einzumarschieren. In unserem Liveticker behalten Sie den Überblick über alle aktuellen Entwicklungen.

Kremlchef Putin ordnet die Umregistrierung des milliardenschweren Öl- und Gasförderkonsortiums Sakhalin Energy an. Damit droht den ausländischen Aktionären Shell, Mitsui und Mitsubishi der Verlust ihrer Anteile. Alle Eigentumsrechte des Joint Ventures werden damit an Russland übergeben. Die Altaktionäre - Gazprom (50 Prozent plus eine Aktie), Shell (27,5 Prozent minus eine Aktie), Mitsui (12,5 Prozent) und Mitsubishi (10 Prozent) - dürften sich an der noch zu bildenden Betreibergesellschaft beteiligen. Die Tageszeitung Kommersant nennt dies einen "Loyalitätstest".







Die Änderungen in der Eigentümerstruktur begründet Putin mit den westlichen Sanktionen, die eine Gefahr für das Weiterbestehen der Produktion darstellten.

− dpa