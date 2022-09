Krieg in der Ukraine Liveticker: Kritische Lage am Akw Saporischschja - Putin ruft Macron an

Seit 24. Februar herrscht in der Ukraine offiziell Krieg, nachdem Russlands Präsident Wladimir Putin seinen Truppen befohlen hatte, in das Nachbarland einzumarschieren. In unserem Liveticker behalten Sie den Überblick über alle aktuellen Entwicklungen.

Kremlchef Wladimir Putin und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron haben Angaben aus Moskau zufolge zur kritischen Lage am von Russland besetzten ukrainischen Atomkraftwerk Saporischschja telefoniert. Putin habe ein internationales Einwirken auf die Ukraine gefordert, damit diese ihre Angriffe auf die Anlage einstelle, heißt es in einer Kreml-Mitteilung. Kiew wiederum wirft den russischen Truppen immer wieder vor, das seit März unter ihrer Kontrolle stehende AKW selbst zu beschießen.

Macron habe betont, dass die russische Besetzung der Grund für die gefährliche Lage am AKW sei, teilt der Èlyséepalast mit. Er forderte den Abzug der russischen Truppen. Außerdem müsse den Empfehlungen der Internationalen Atomenergiebehörde IAEA Folge geleistet werden.

− dpa