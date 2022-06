Krieg in der Ukraine Liveticker: Lage um umkämpfte Stadt Sjewjerodonezk spitzt sich zu

Seit 24. Februar herrscht in der Ukraine offiziell Krieg, nachdem Russlands Präsident Wladimir Putin seinen Truppen befohlen hatte, in das Nachbarland einzumarschieren. In unserem Liveticker behalten Sie den Überblick über alle aktuellen Entwicklungen.

Im Kampf um die strategisch wichtige Stadt Sjewjerodonezk in der Ostukraine erscheint die Lage der ukrainischen Kräfte als zunehmend schwierig. „Wir halten durch, aber sie sind mehr, und sie sind stärker“, sagte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj am Montag unter Bezug auf die russischen Truppen.







Der ukrainische Regionalgouverneur Serhij Gajdaj teilte seinerseits mit, die Lage für die ukrainische Armee in Sjewjerodonezk habe sich nach jüngsten Erfolgen wieder „verschlechtert“. Sjewjerodonezk ist die letzte größere Stadt der Region Luhansk im Donbass, die von Russland noch nicht erobert wurde.

