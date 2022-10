Krieg in der Ukraine Liveticker: Laut US-Minister keine Hinweise auf „schmutzige Bombe“ in Ukraine

Als Fake entpuppte sich das von Russland als Beweis für ukrainische Arbeiten an einer schmutzigen Bombe vorgelegte Bild: Es zeigt alte Rauchmelder der slowenischen Atommüllentsorgungsbehörde Arao und stammt aus dem Jahr 2010. Foto: Government of Slovenia

Die USA haben aktuell keine Hinweise auf einen bevorstehenden Einsatz einer sogenannten „schmutzigen Bombe“ mit radioaktivem Material in der Ukraine. Auch US-Sicht zeichne sich nicht ab, dass Kremlchef Wladimir Putin über den Einsatz einer solchen Waffe entschieden habe, „und wir haben auch keine Hinweise darauf gesehen, dass die Ukrainer so etwas planen“, sagte US-Verteidigungsminister Lloyd Austin am Donnerstag.

Als Fake entpuppte sich zudem das von Russland als Beweis vorgelegte Bild: Es zeigt alte Rauchmelder der slowenischen Atommüllentsorgungsbehörde Arao und stammt aus dem Jahr 2010.







− dpa