Krieg in der Ukraine Liveticker: Lukaschenko droht dem Westen - „Hauptstädte im Visier“

Seit 24. Februar herrscht in der Ukraine offiziell Krieg, nachdem Russlands Präsident Wladimir Putin seinen Truppen befohlen hatte, in das Nachbarland einzumarschieren. In unserem Liveticker behalten Sie den Überblick über alle aktuellen Entwicklungen.

Der belarussische und russlandtreue Machthaber Alexander Lukaschenko wirft der Ukraine Raketenangriffe auf sein Land vor. Am Samstag erklärte er: „Wir werden provoziert. Vor rund drei Tagen, vielleicht mehr, wurde von der Ukraine aus versucht, militärische Ziele in Belarus anzugreifen.“ Doch hätten belarussische Panzir-Luftabwehrsysteme alle Raketen abgefangen, wurde Lukaschenko von der staatlichen Nachrichtenagentur Belta am Vorabend des belarussischen Unabhängigkeitstages zitiert.







In einer offenbar an die Ukraine und den Westen gerichteten Warnung sagte der belarussische Staatschef, er werde „sofort“ auf einen feindlichen Angriff auf sein Territorium reagieren. „Vor weniger als einem Monat habe ich den Einheiten der Streitkräfte den Befehl gegeben, die Entscheidungszentren in ihren Hauptstädten ins Visier zu nehmen“, sagte Lukaschenko.

Ukrainischen Angaben zufolge waren vergangene Woche von Belarus aus Raketen auf das ukrainische Grenzgebiet abgefeuert worden. Lukaschenko bestritt am Samstag jedoch, dass sein Land in den Konflikt eingreifen werde: „(...) wir haben nicht die Absicht, in der Ukraine zu kämpfen.“ Der eng mit Kreml-Chef Wladimir Putin verbündete Lukaschenko hat den am 24. Februar begonnenen Angriff Russlands auf die Ukraine unterstützt, indem er das belarussische Staatsgebiet der russischen Armee als Basis zur Verfügung stellte.

− afp/jra